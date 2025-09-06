Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
06 Eylül 2025 18:50
Ekonomi

Bankalara icram ve bankalara bir kuruş borcum yok. İcram vardı bitirdim. Puanım 1348 şu an. Ama hala kredi ve kredi kartı vermiyorlar. Acil olarak para lazım 500bin yardımlarınızı ve tavsiyelerinizi bekliyorum.


Mustfa4444
Şef
06 Eylül 2025 19:06
İpotekli alırsın ancak şu aşamada diye biliyorum.Ev veya 2015 model üstü araç ipoteği ile veriyorlar.Dikkatli olmak lazım yoksa malum ipotekli ev veya araç gider.
