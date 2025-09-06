Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


06 Eylül 2025 20:33
yüksek lisans kademe
arkadaşlar yüksek lisans diplomamı işlettim pbsde eğitim bilgilerinde görünüyor ama kademe ilerlemesi yapılmamış henüz bilgisi olan var mı daireyi sürekli arıyorum açmıyorlar

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025İcralık polislerİcra Bekcilerle ilgili düzenlemeAk Parti2025 banka promosyonu48 ay yapılandırma ve promosyon konusuçevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuzhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik

Sözlük

mısır piramitleri 2 mağara alegorisi 2 mutlak butlan 3 ipek yüklü kervan 1 ölümsüzlük 2 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 1 arakçın 1 zigon sehpa 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 2

Son Haberler

Trabzonspor, Muçi'yi KAP'a bildirdi: İşte maliyetiErdoğan: Deprem turistlerini hüsrana uğratıyoruzHatay'da 16 bin 993 deprem konutu ile 1355 iş yerinin daha hak sahibi belirlendiFilenin Sultanları'nın final rakibi belli olduTürkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!