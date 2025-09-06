Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


06 Eylül 2025 21:13
Otomatik Bes İptali
Türkiye Hayat Emeklilik otomatik bes iptali için başvuracağım. 9. yılda ne kadar kesinti olur biriken paradan bilgisi olanlar cevaplarsa sevinirim.

ekselans0984
06 Eylül 2025 21:33
git bankaya sor burası banka sayfası mı
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Mazeret ataması 2025Zam hayırlı olsunİcralık polislerİcra Bekcilerle ilgili düzenleme2025 banka promosyonuAk Parti48 ay yapılandırma ve promosyon konusuçevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuzhani polise zam calismasi vardi nerde promosyondanda umudu kestik

Sözlük

heykel 2 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 mağara alegorisi 2 arakçın 1 ölümsüzlük 2 mısır piramitleri 2 mutlak butlan 3 şahika koçarslanlı 1 zigon sehpa 1 giza 1

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajıBakan Kurum: Evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağızKPSS maratonu yarın başlayacakAli Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli olduSatranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!