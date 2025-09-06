Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


06 Eylül 2025 21:20
Müdür yardımcısı istifa ederse akıbeti ne olur?

müdür yardımcısı görevinden istifa edince ne olur. Mdr yardımcısı olmadan önce başka ilçe görevliydim istifa edince eski ilçeye mi giderim şu an olduğum ilçede mi kalırım


ingilizceci78
Memur
06 Eylül 2025 21:59

eski ilçeye


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Eylül 2025 22:13

Başka il


Sevdim-Seni
Genel Müdür
06 Eylül 2025 22:29

Başka ülkeye


gudi02
06 Eylül 2025 22:29
hadi bakalım
Sevdim-Seni, 1 saat önce

Başka ülkeye


mazıke
Şef
06 Eylül 2025 22:32
kimse doğru dürüst cevap alamıyor saçma bir platforma dönüştü. editör yok mu

historian58
Aday Memur
06 Eylül 2025 22:38
Hocam eski ilçeden geleli 4 yıl olduysa bulunduğunuz ilçede boş bir normu tercih ederek istifa edin (istifa dilekçenizde şu okula atanmak istiyorum diye belirtin). Eğer 4 yıl olmadıysa her şekilde eski ilçenizdesiniz.

gudi02
06 Eylül 2025 22:39
teşekkür ederim hocam bir buçuk ay oldu
historian58, 1 saat önce
Hocam eski ilçeden geleli 4 yıl olduysa bulunduğunuz ilçede boş bir normu tercih ederek istifa edin (istifa dilekçenizde şu okula atanmak istiyorum diye belirtin). Eğer 4 yıl olmadıysa her şekilde eski ilçenizdesiniz.

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Eylül 2025 22:58

Hayır boş norm bulduğunuz anda istifa edip oraya geçmek istediğinizi belirten dilekçe yazın 4 yıl şartı yok.

historian58, 1 saat önce
Hocam eski ilçeden geleli 4 yıl olduysa bulunduğunuz ilçede boş bir normu tercih ederek istifa edin (istifa dilekçenizde şu okula atanmak istiyorum diye belirtin). Eğer 4 yıl olmadıysa her şekilde eski ilçenizdesiniz.

gudi02
06 Eylül 2025 22:59
hocam ben eski yerime gitmek istiyorum
Memleketinogretmeni, 52 dk. önce

Hayır boş norm bulduğunuz anda istifa edip oraya geçmek istediğinizi belirten dilekçe yazın 4 yıl şartı yok.


historian58
Aday Memur
06 Eylül 2025 23:03
yöneticilik görevinden ayrılma MADDE 37 - (1) (Değişik:RG-1/3/2024-32476) Yöneticilik görevinden; a) Dört yıllık görev süresini tamamlamadan istekleri üzerine ayrılanlar alanlarında boş norm kadro olması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumuna, bu kurumda alanında boş norm kadro bulunmaması halinde yöneticiliğe görevlendirilmeden önceki eğitim kurumunun bulunduğu ilçede alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna...
Memleketinogretmeni, 52 dk. önce

Hayır boş norm bulduğunuz anda istifa edip oraya geçmek istediğinizi belirten dilekçe yazın 4 yıl şartı yok.


Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Eylül 2025 23:06

Eski yerinize gitmek istiyorsanız pazartesi istifa edin başkası oraya atanmadan.

Toplam 11 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Zümreye gereken önemin verilmemesi.Branş Müdür Yardımcılarının Zorunlu 6 Saat DersiMüdür yardımcısı istifa ederse akıbeti ne olur?Eğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Refakat izninde isim yazmalı mı?Ödül kriterleri nedir?Norm fazlası resen atama yapılır mı?Yöneticilerin Görev Süreleri

Sözlük

şahika koçarslanlı 1 ölümsüzlük 2 zigon sehpa 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 2 kel ali'nin bağı 1 mısır piramitleri 2 arakçın 1 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 1 ipek yüklü kervan 1 mağara alegorisi 2

Son Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi için anma mesajıBakan Kurum: Evine girmeyen tek bir kardeşimizi bırakmayana kadar çalışacağızKPSS maratonu yarın başlayacakAli Koç'un yönetim kurulu aday listesi belli olduSatranç tutkunu akademisyen ve kızı aynı turnuvada ter döküyor

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!