Yöneticilerin Görev Süreleri

Okullarda yöneticilerin en fazla 4+4 yıl görev yapabilmeleri, yerine 6+6 yapabilmeleri dönütlerin alınması ,süreç ve okul kültürü için yerinde olacaktır.


el elif
Aday Memur
06 Eylül 2025 22:21
oldu iyice ele geçirsin belli kişiler istediğini yapsin.yerlessin oralara..4+4bile fazla

Memleketinogretmeni
Genel Müdür
06 Eylül 2025 22:59

Ay yok hocam kendi fabrikaları sanıyorlar sonra istemediklerinin burnundan getiriyorlar.


özTÜRK12
Memur
06 Eylül 2025 23:14
Meskek kanununda yapılan değişiklikle beraber yöneticilerin görev süresi dört ders yılı oldu.

adil70
Aday Memur
06 Eylül 2025 23:25

ÖMK madde 3/d

Ders yılı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,

Yönetici Atamada yönetmeliği ve önceki tüm kanun ve yönetmeliklerde tanım aynıydı Değişiklik yok hocam

özTÜRK12, 37 dk. önce
Meskek kanununda yapılan değişiklikle beraber yöneticilerin görev süresi dört ders yılı oldu.

historian58
Aday Memur
06 Eylül 2025 23:26
ah şu yöneticiler, kötü olan herşeyi yapar onlar vurun,dövün hatta sövün ne 4 yılı aylık seçeceksin hatta boş gün vermeyeni süreceksin !

özTÜRK12
Memur
06 Eylül 2025 23:45
Yönetici görevlendirme Yönetmeliğinde dört yıllığına görevlendirilir öğretmen meslek kanunla dört ders yılına görevlendirilir diyor hocam
adil70, 26 dk. önce

ÖMK madde 3/d

Ders yılı: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında derslerin başladığı günden derslerin kesildiği güne kadar geçen süreyi,

Yönetici Atamada yönetmeliği ve önceki tüm kanun ve yönetmeliklerde tanım aynıydı Değişiklik yok hocam

