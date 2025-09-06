Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
06 Eylül 2025 23:14
Neden göstermeksizin ücretsiz izin alabilir miyim?

arkadaşlar.herhangi bir neden göstermeksizin istediğim zaman ücretsiz izin alabilir miyim? sadece biraz dinlenmek istiyorum belki eğitim döneminin sonuna kadar izin alabilirim.olumsuz sonuçlanma durumu olur mu?


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
07 Eylül 2025 00:04

5 yılınızı doldurduysanız ücretsiz izin kullanabilirsiniz, idarenin red hakkı vardır ama reddeden de hiç duymadım, en fazla 1 yıl izin alabilirsiniz

