ücretsiz izin hakkında

arkadaşlar.herhangi bir neden göstermeksizin istediğim zaman ücretsiz izin alabilir miyim? sadece biraz dinlenmek istiyorum belki eğitim döneminin sonuna kadar izin alabilirim.olumsuz sonuçlanma durumu olur mu?

