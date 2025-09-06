Kadroya Geçiş Hk

merhaba kurumda sözleşmeli memurum aralık ayında kadroya geçiş olucak inşallah ancak aklımda bir kaç soru var -meslek lisesi mezunu olarak sözleşmeli memur olarak göreve başladım ancak lisans mezuniyetim var kadroya geçtiğimde hangi mezuniyet baz alınacak ve kaç derece kademeden başlayacağım? -sözleşmeli memurluktan önce yedek subaylık yaptım o zamandan memuriyetim var ve 1 senelik memurdum bunun ne gibi etkisi olur veya olurmu teşekkürler

