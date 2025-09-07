Promosyon hakkında son duyumlar

Gördüğünüz üzere ana başlıkta embesil sürüsü gırla gidiyor, şiir yazanlar, ana avrat sövenler, sadece kendine sövdürmek için uğraşanlarla doldu taştı.

Böyle insanlarla aynı kurumda çalışmak tabiki rahatsızlık veriyor sosyal hayatta hiçbir değeri olmayan anasından başkası sevmeyen tipler burada milleti bunaltıyor. Peki ben bu konuyu neden açtım ? Şunun için;

Gerçekten işe yarar bir duyum varmı diye girip şu aptalların yorumlarını okumaktan bıktım, ben okurken onun yerine rezil gibi hissediyorum ama o yazabiliyor. Neyse işin özü bir duyumu olan varsa bilgi vermesini rica ediyorum. Embesil tipler lütfen konudan uzak dursun