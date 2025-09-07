Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Sözleşmeli Zabıt Katipliğinden Sözleşmeli Büro Memurluğuna geçiş hk.

Arkadaşlar selamlar kolay gelsin. Başlıkta belirttiğim gibi sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışıyorum gih sınıfındayım. Ortaöğretim kpss ile girmiştim 2 sene önce. Bitirdiğim bölüm ise önlisans büro yönetimi yeniden kpss girdim ve şimdiki başvuracağım memuriyette sözleşmeli büro memurluğu bu iki meslekte aynı hizmet sınıfında (GİH) fakat büro memuru alımında okuduğum bölümün şartı var mantıken puanım yetiyorsa direkt geçiş yapabilmem gerekmiyor mu ? yoksa aynı sınıf diye giremez miyim ceza vs. durumu olur mu ? bilgisi olan varsa bilgilendirirse çok sevinirim.

