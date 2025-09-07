Özel okulda 7 saat derse girmek mantıklı mı?

(arkadaşlar 7 mi 8 mi tam bilmiyorum hatırladığım 657 deydi sanırım haftalık okutabilecekleri ders sayısının yarısı diyor. Bir ilginç konu da tasarruf tedbirleri kapsamında haftalık minimum alınabilecek ders sayısı 21 olduğuna göre 10 saat derse girebilir miyim)

Değerli arkadaşlar asıl konuya şimdi girmek istiyorum. geçen yıl değil sanırım önceki yıl idi. uluslararası özel bir okulda görüşmeye gittim matematiği ingilizce dilinde anlatacaktım herşey bi tamam idi fakat ücrette anlaşamadık.

sorularım : konuya bilgi bakımından hakim idareciler ile yabancı dil bilen branş öğretmenlerinin şuanda hangi görevi yaptıklarını yazarlarsa benim için daha yol gösterici olabilir diye düşünüyorum.

o zamanlar ben 7-8 saatlik ders için sanırım 26 bin civarında bir ücret talep ettim, oranın müdürü de beni aramadı. bende es geçtim.

şimdi sizlere sorum: lise kademesinde burda bence az sayıda yabancı dilde branş eğitimi verebilecek özel okul var ama bu ücret konusu nasıl olmalı acep (bir daha başvuru yapacak olursam)

ben kaliteli eğitim sunuyorum. akademik düzey yabancı dil bildiğimi ulslararası geçerliğe sahip sınavlarla belgeleyebilmekteyim.

fakat ben mi çok istedim mesela üstteki görüşmeye konu hesapta yoksa o özel okul aslında iyi değil miydi veya başka bir şey mi?

(bu kısmı idari birimde görevli arkadaşların cevaplaması rica edilir) diğer bir sorum da anlaşabilirsek (varsayım) ben kurumuma da haber vereceğim, bu durumda sözgelimi diyelim ki ben çok para istedim ve kazanıyorum da varsayalım, bu resmi anlamda bir sorun oluyor mu ?

Resmi yazışma ne şekilde olacak yani ?

bir de arkadaşlar bu minvaldeki düşüncelerim mantıklı mı değil mi sizce?

teşekkürler.