KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


07 Eylül 2025 13:45
2025 GK GY KPSS Nasıl Geçti?

Ortalama bir sınavdı bana göre.

Türkçe - kolay

Matematik - zor

Tarih - orta üstü

Coğrafya - kolay, orta

Vatandaşlık, gk - normal

Bakalım hayırlısıyla önümüzdeki hafta sonunu da atlattık mı meseleyi çözeceğiz inşallah.

Çok Yazılan Konular

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu ile Meslek Memuru Alımı

Sözlük

Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 2 arakçın 1 giza 1 mağara alegorisi 1 heykel 1 ipek yüklü kervan 1 ölümsüzlük 1 kel ali'nin bağı 1 mutlak butlan 2 Cumhuriyet Savcısı Öldürüldü 1

Son Haberler

184 milyon kitap öğrencilere ücretsiz ulaştırılacakServislerden okul önlerine: İstanbul'da öğrenciler için güvenlik seferberliğiÇoban krizi büyüyor: Bir aylık ücret 130 bin TL'ye çıktıAvukata değil Yapay zekaya dilekçe yazdırdı: Davası reddedildiBakan Işıkhan: Türkiye Yüzyılı'nda büyümede ve istihdamda rekorlar kıracağız

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!