KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


07 Eylül 2025 16:26
yurt yönetim memuru ilanı
4001 nitelikli alım için 89 puanla başvuru yapmak ne kadar mantıklı

Çok Yazılan Konular

33 Yaştan sonra KPSS2026 KPSSDSİ hakkında her şey...Orman mühendisliği memurluk için elverişli bir tercih mi?Muvafakat hakkında

Sözlük

mağara alegorisi 1 kel ali'nin bağı 1 ipek yüklü kervan 1 mutlak butlan 1 arakçın 1

Son Haberler

'Hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti'dir''İnme ve felçten dolayı her yıl 45 bin insan ölüyor'Ederson ilk idmanına çıktıDöner ustası evinde asılı halde bulunduMSB'den Filenin Sultanları'na özel klip

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!