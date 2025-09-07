Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!

ek görüş: hocam çok öyle tanınan bilinen bir proje okulu veya proje okulu değilse o zaman hiç uğraşmayın öncelikli ve ilk kaynağınız (varsa) meb kaynakları olsun yoksa kendiniz anlatın (akıllı tahta da yartdımcı olabilir (ogm materyalden vs))

fakat ilde çok iyi tanınan - bilinen bir proje okulu ise, o zaman bu branşta ne olur bilmiyorum açıkçası. size ve müdürünüze kalmış (ben olsam napardım öncelikli zümrede alınan kararlara bakardım ve okul müdürünün YAZILI talimatlarını takip ederdim heralde.) . hiç öyle tanınan bilinen bir proje okulunda çalışmadım ondan bilmiyorum. (kendim iyi bir proje okulu mezunuyum ama çalışmak başka okumak başka şimdi şartlarda çok başka)