Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Eylül 2025 19:48
Değişen müfredat için İngilizce Materyal yok!

Arkadaşlar yarın okul başlıyor ama hiçbir yerde güncel İngilizce materyal bulamıyorum. Temaların sayısı azaltılmış diye söylendi ama resmi sitelerde hala eski müfredat dosyaları mevcut bu nasıl iş? İngilizce ilköğretim için materyal sitesi, güncel kitap öneriniz var mı?


spock
Genel Müdür
07 Eylül 2025 21:15

Bir şey olmaz. Biraz da öğretmen olarak kendiniz malzeme üretin.

Lise müzik dersinde on beş yıla yakın zamandır ders kitabı yok. İl zümrelerinde sürekli şikayet ediyoruz bu durumu ama değişiklik yok.


kimuni
Genel Müdür
07 Eylül 2025 21:19

valla bizde ilk gün ilçe mem konuştu ve dedi ki ısrarla

ek kaynak veya meb kaynakları dışında kaynak kullanılmayacak.

(ama online yani e - kaynaklarda kullanılabiliyıor) ayrıca üstte müzik branşındaki öğretmen arkadaşın dediğine katılıyorum görüş olarak yüksek oranda.


kimuni
Genel Müdür
07 Eylül 2025 21:25

ek görüş: hocam çok öyle tanınan bilinen bir proje okulu veya proje okulu değilse o zaman hiç uğraşmayın öncelikli ve ilk kaynağınız (varsa) meb kaynakları olsun yoksa kendiniz anlatın (akıllı tahta da yartdımcı olabilir (ogm materyalden vs))

fakat ilde çok iyi tanınan - bilinen bir proje okulu ise, o zaman bu branşta ne olur bilmiyorum açıkçası. size ve müdürünüze kalmış (ben olsam napardım öncelikli zümrede alınan kararlara bakardım ve okul müdürünün YAZILI talimatlarını takip ederdim heralde.) . hiç öyle tanınan bilinen bir proje okulunda çalışmadım ondan bilmiyorum. (kendim iyi bir proje okulu mezunuyum ama çalışmak başka okumak başka şimdi şartlarda çok başka)


ÇİÇEKPINARLI
Şef
07 Eylül 2025 21:40

Hocam hangi seviyede derslere giriyorsunuz bilmiyorum ama ortaokul seviyesinde Sümeyye Oğultekin Hocamın sitesine ilkokul ve lise seviyesinde aogultegin'in sitelerine bakmanızı öneririm.

Toplam 4 mesaj

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Kız Anadolu İmamhatip liselerinde öğretmenlik.Eğitim ödeneğini nasıl kullanmayı planlıyorsunuz?Müdür yardımcısı istifa ederse akıbeti ne olur?Müdür yardımcılığından nasıl istifa ederim?Yöneticilerin Görev SüreleriDers programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Okul bahçesine araba park edilebilir mi?Ünvan değişikliği ile tekniker olabilir miyim?Hizmetiçi Eğitim Modülünde bilgilemiz yabancı şirketlerle paylaşılıyor

Sözlük

Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 arakçın 1 kel ali'nin bağı 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 ipek yüklü kervan 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 karnı zil çalmak 1 mağara alegorisi 1 mutlak butlan 1

Son Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlikA Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldıHidayet Türkoğlu TRT'ye: Liyakatsizler böyle hatalar yapıyorBalıkesir'de 4 büyüklüğünde depremGörevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!