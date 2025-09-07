Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


07 Eylül 2025 20:36
TROL TEMİZLİĞİ
memurlar.net bu nedir Allah aşkına,forum forumluktan çıkmış.Küfür,hakaretler havada uçuşuyor.Sırf burası değil,diğer bakanlıkların ve genel forum rezalet.Denetimsiz bi alana dönüşmüş burası.Ya bi önlem alın,ya da kapatın gitsin.Seviye yerlerde.

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunMazeret ataması 2025İcralık polisler2025 banka promosyonu48 ay yapılandırma ve promosyon konusuİcra Üniversiteyi hizmetten saydırmaicra ve promosyon Polislik bitmiştir ..çevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuz

Sözlük

karnı zil çalmak 1 kel ali'nin bağı 1 mağara alegorisi 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1 arakçın 1 mutlak butlan 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 ipek yüklü kervan 1

Son Haberler

CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde gerginlikA Milli Takım'da şok sakatlık: Kadrodan çıkarıldıHidayet Türkoğlu TRT'ye: Liyakatsizler böyle hatalar yapıyorBalıkesir'de 4 büyüklüğünde depremGörevden uzaklaştırılan Emniyet Müdürü Arslan tutuklandı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!