Aklı olan varsa KPSS çalışmaz (özellikle teknisyen, tekniker ve destek personellerine)

KPSS falan çalışmakla uğraşmayıp, düzenli şekilde sürekli işçi alımlarını takip eder. Diğer yerlerde nasıl bilmiyorum ancak sağlık bakanlığında çalışan bu arkadaşların yaptıkları iş birebir muadili işçiler ile aynıyken yeni zamlarla birlikte aralarında neredeyse en az 20 bin liralık maaş farkı oluşacak (işçi arkadaşlar genelde çıplak maaşı gösterip öyle bir şey yok daha az alıyoruz diyor, diyecek ancak yılda 4 maaş fazla aldıklarını unutmayın yemek, yol vs. hariç)

Ben bir hata yaptım "memurun/sözleşmeli personelin maaşı daha düşüktür ama işi rahattır, işçinin maaşı yüksektir ama zordur " diye gördüğüm eski yorumlardan yola çıkıp kazandığım işçi pozisyonlarını reddettim, sözleşmeli personel olarak atandım. Bu yüzden sizlere tavsiyem benim düştüğüm hataya düşmemeniz. En azından benim çalıştığım ve görev gereği gittiğim yerlerde böyle bir şey yok. İşçinin maaşı yüksek ve memurla iş yükü aynı ya da belki ben yanlış görüyorumdur, yorum sizlerin.

Not: masabaşı iş yapacağınız kesin olan bölümlerden mezunsanız tabii ki de hedefiniz o olsun ancak benim bahsettiğim destek personeli, teknisyen gibi hiyerarşide en altta bulunan kişiler. Bunlara bazen teknikerler de dahil oluyor bazı kurumlarda.

Not 2: Belki kadro meselesi yüzünden sözleşmeli personel sizlere daha cazip geliyordur hani iş garantisi var falan diye ancak kadrolu memur da olsanız iş yükünüz ve maaşınız değişmiyor. İşçiler her türlü daha fazla maaş alıyor ve en az sizlerin kadar iş garantisi var.