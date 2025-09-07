Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


07 Eylül 2025 22:37
Kitlerde istifa sonrası 3 yıl atanma yasağı durumu?

Şuan sözleşmeli personel olarak çalışıyorum, gelecek merkezi atamada kitlerden birini tercih etmeyi düşünüyorum ancak aklıma takılan bir soru var.

Ben 2026 KPSS önlisans sınavına da gireceğim ve oradan (seneye mezun oluyorum) da tercih yapıp yerleşmeyi düşünüyorum.

"1 Ocak 2025'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi, 3 yıl geçmedikçe, görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kamu teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, sadece mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanabilecek."

Böyle bir madde var. Ben Teknisyen (TH sınıfı) pozisyonundan istifa edip, Tekniker (TH) veya tıbbi sekreter gibi işlere başvurabilir miyim?

Çok Yazılan Konular

Kit'lerde istifa süreciTMO Maaşları hk.Yine yeniden ve son kez soruyorum2025/1 göreve başlamaTEİAŞ hakkında bilgi

Sözlük

kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 arakçın 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 ipek yüklü kervan 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 kel ali'nin bağı 1 karnı zil çalmak 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1

Son Haberler

Yetim Gülerse Dünya GülerTürkiye 0-6 İspanya! Konya'da ağır yenilgiErzurum'da evin çatısı çöktü: 3 ölü 2 yaralıBalıkesir'de 4,5 büyüklüğünde deprem'Mahkeme kararını yok saymak hukuka meydan okumaktır'

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!