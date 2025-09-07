Kitlerde istifa sonrası 3 yıl atanma yasağı durumu?

Şuan sözleşmeli personel olarak çalışıyorum, gelecek merkezi atamada kitlerden birini tercih etmeyi düşünüyorum ancak aklıma takılan bir soru var.

Ben 2026 KPSS önlisans sınavına da gireceğim ve oradan (seneye mezun oluyorum) da tercih yapıp yerleşmeyi düşünüyorum.

"1 Ocak 2025'ten sonra sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, önceki yıllarda da olduğu gibi, 3 yıl geçmedikçe, görev yaptıkları kuruluşlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarına atanamayacak. Kamu teşebbüslerinde sözleşmeli personel pozisyonlarına atananlar, sadece mesleğe özel yarışma sınavı ile yardımcı olarak girilen kadrolar ile bulunulan pozisyondan farklı ve öğrenim durumu itibarıyla ihraz ettikleri ünvanlı kadro ve pozisyonlara atanabilecek."

Böyle bir madde var. Ben Teknisyen (TH sınıfı) pozisyonundan istifa edip, Tekniker (TH) veya tıbbi sekreter gibi işlere başvurabilir miyim?