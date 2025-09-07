Kamu Personeli \ Kadrolu işçiler ile taşeron firma personeli
07 Eylül 2025 22:51
Sizce kamu işçiliğine geçmeli miyim? (Teknisyen)

Bir bakanlıkta sözleşmeli personel olarak teknisyen pozisyonunda çalışıyorum. Beraber çalıştığım iş arkadaşlarım kadrolu işçi pozisyonunda ve aynı işleri yapıyoruz tecrübe farkını saymazsak. Bu yeni zam muhabbetleriyle birlikte etraftan duyduğum, buralardan okuduğum kadarıyla aramızda en az 20 bin liradan fazla maaş farkı olacak ikramiyeleri, yol/yemek paralarını dahil edersek.

Açıkçası bunda gözüm yok herkes ekmeğini kazanıyor ancak bir yandan da işçi alımlarını takip edip, çıkarsa istifa etmeyi düşünüyorum çünkü belki sadece benim çalıştığım yer böyledir bilmiyorum ancak sahada fiziksel olarak çalışıyorum, kendime ait bir odam yok ve işçilerle aynı şekilde çalışıyoruz. Hani bize derlerdi ki "işçiler daha ağır koşullarda çalışır ama maaşları iyidir, memurlar ise tam tersi" işte böyle bir durum olmadığını görünce atandığımdan soğudum. Bir yandan 2026 KPSS sınavına çalışıyorum, okulum bitince zaten oradan atanacağım ancak onu bekleyene kadar en azından 1 - 1.5 yıl işçi olarak çalışmayı düşünüyorum.

Sizce mantıklı mı?

