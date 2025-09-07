Benim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?

Sözleşmeli personel olarka teknisyen ünvanıyla bir bakanlığa atandım ilk başta seviniyordum ancak şuan pişmanlık denmese de mutsuzum ve kadrolu işçi veya kit kurumlarına geçmeyi düşünüyorum acil bir şekilde.

Çalıştığım yerde kadrolu işçi iş arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Tecrübe farkını saymazsak birebir aynı işleri yapıyoruz. Bir çalışma odamız yok, işçi arkadaşlarla beraber depodan bozma bir kahvehane benzeri ortamda oturuyoruz sahaya çıkmazsak. Kurumda ne kadar angarya, amele işi varsa biz (sözleşmeli personeller) yapıyoruz

ve EN ÖNEMLİSİ AYNI SAYGIYI, SAYGISIZLIĞI GÖRÜYORUZ. Siz teknik ekipsiniz yapmak zorundasınız deniyor, milletin davranışı sürekli üstten bakış şeklinde bunda bizim de işkurdan gelen işçiler olduğumuz düşüncesinde olmaları da etkili olabilir bilmiyorum. Yarın idareyle bu konuyu konuşacağım.

ASIL SIKINTI şurada başlıyor: yeni gelen zamlarla birlikte işçi arkadaşların maaşları neredeyse bizden bir asgari ücret tutarı kadar daha fazla olacak en az! Bunu hem buradan okuduklarım hem kurumdan birkaç kişinin söylemi doğruluyor.

yani madem aynı işi yapıyoruz, aynı saygıyı görüyoruz o zaman ben neden 20 bin lira gibi ciddi bir farkla daha az maaş alıyorum ki?

bilmiyorum burada bir soru yok, sadece dert yakınmak istedim. Şuan alımları takip ediyorum eğer kadrolu işçi alımı olursa direk geçmeyi düşünüyorum veya belki merkezi atamada kitlere tercih veririm olmazsa.

Sizce böyle bir geçiş yapmaya değer mi? şuan bana değer geliyor, yoksa bu şartlarda devam edersem adli sicilimin kirlenmesinden korkuyorum her şeyden öte...