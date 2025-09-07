Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


07 Eylül 2025 23:05
Benim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?

Sözleşmeli personel olarka teknisyen ünvanıyla bir bakanlığa atandım ilk başta seviniyordum ancak şuan pişmanlık denmese de mutsuzum ve kadrolu işçi veya kit kurumlarına geçmeyi düşünüyorum acil bir şekilde.

Çalıştığım yerde kadrolu işçi iş arkadaşlarımla beraber çalışıyoruz. Tecrübe farkını saymazsak birebir aynı işleri yapıyoruz. Bir çalışma odamız yok, işçi arkadaşlarla beraber depodan bozma bir kahvehane benzeri ortamda oturuyoruz sahaya çıkmazsak. Kurumda ne kadar angarya, amele işi varsa biz (sözleşmeli personeller) yapıyoruz

ve EN ÖNEMLİSİ AYNI SAYGIYI, SAYGISIZLIĞI GÖRÜYORUZ. Siz teknik ekipsiniz yapmak zorundasınız deniyor, milletin davranışı sürekli üstten bakış şeklinde bunda bizim de işkurdan gelen işçiler olduğumuz düşüncesinde olmaları da etkili olabilir bilmiyorum. Yarın idareyle bu konuyu konuşacağım.

ASIL SIKINTI şurada başlıyor: yeni gelen zamlarla birlikte işçi arkadaşların maaşları neredeyse bizden bir asgari ücret tutarı kadar daha fazla olacak en az! Bunu hem buradan okuduklarım hem kurumdan birkaç kişinin söylemi doğruluyor.

yani madem aynı işi yapıyoruz, aynı saygıyı görüyoruz o zaman ben neden 20 bin lira gibi ciddi bir farkla daha az maaş alıyorum ki?

bilmiyorum burada bir soru yok, sadece dert yakınmak istedim. Şuan alımları takip ediyorum eğer kadrolu işçi alımı olursa direk geçmeyi düşünüyorum veya belki merkezi atamada kitlere tercih veririm olmazsa.

Sizce böyle bir geçiş yapmaya değer mi? şuan bana değer geliyor, yoksa bu şartlarda devam edersem adli sicilimin kirlenmesinden korkuyorum her şeyden öte...


Sozlesmelidestek
Aday Memur
07 Eylül 2025 23:48

Ben GSB KYK da işçi arkadaşlarımla aynı işi yapıyorum yeri geliyor her bayram ben nöbete kalıyorum ama gel gör ki aynı maaşı alamıyorum. İş barışı bozuldu çalışma isteğim gitti artık bende kendi maaşıma göre muamele yapacağım işlerde ve üstlerime karşı. Bu konu hakkında bana birşey diyen idare memuru da bana birşey derse istenilen tutanağı tutmasını söyleyeceğim. Hiç çalışma isteği bırakmadılar bize


Ruser2119
Aday Memur
07 Eylül 2025 23:59

Hocam gerçekten çok acı bir durum ya... Yani o kadar umutla sınava çalışıyorsun, atanıyorsun sonra bu bahsettiğimiz durumlar yüzümüze tokat gibi çarpıyor ve hayal kırıklığı yaşayıp üzülüp, sinirleniyorsun.... ne diyebiliriz ki?

Bundan sonra madem arada böyle hayvani bir maaş farkı olacak bu kesinleşti. O zaman her angarya işi işçilere yaptırsınlar. Bizim suçumuz ne? sınava hazırlanmak, mülakattan mülakata koşmak ve aylar boyunca heyecanla alımları takip etmek mi?

En çok zoruma giden olay vasıfsız temizlik işçileri bile şuan benle aynı, yeni yılda benden asgari ücret kadar fazla maaş alırken benim elimde çamurlu su kovalarıyla kurumda dolaşmam. Çünkü yaptığım iş teknik bir işmiş güya ve yapmak zorundaymışım :D (yapılan işde vanaları açıp, kapatmak ve benim pozisyonum elektrik bu arada tesisatçı da değilim)

Adamlar bankoda masabaşında çalışıyor ben sahada kollarım ve ensem amele yanıklarıyla çalışıyorum aq okumak, sınavlara çalışmak yemin ediyorum suç olmuş memlekette.

Hadi beni de geçiyorum lisans mezunu mühendislerden bile daha yüksek maaş alacaklar şaka maka derken :D şunu dünyada hiçbir ülkede anlatamazsın karşı tarafa espiri yapıyor izlenimi vermeden

Sozlesmelidestek, 14 dk. önce

Toplam 2 mesaj

