merhabalar abilerim 2. bölge ilk şarkımı yaptım bitirdim batı iline geldim geçen pbs ye bakarken kafama birşey takıldı 2. bölge muafiyet, mazeret gerekçesi olarakta şehitlik , gazilik , malüllük yazıyor ve parantez içinde kendisi veya yakını yazıyor , şimdi sorum şu dedem (Terör örgütü tarafından ) şehit oldu yakını dediği için beni kapsar mı ? bilgisi olanvar mıdır ?

