karayolları giyim yardımı

arkadaşlar geçtiğimiz yıl 70 bin bu yıl 50 bine yakın giyim yardımı aldık bu miktar artacak mı düşecek mi önümüzdeki dönem bilgisi olan var mı ?

