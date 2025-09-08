Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 06:23
karayolları giyim yardımı
arkadaşlar geçtiğimiz yıl 70 bin bu yıl 50 bine yakın giyim yardımı aldık bu miktar artacak mı düşecek mi önümüzdeki dönem bilgisi olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 2024Tarım Bakanlığı PromosyonKültür ve turizm bakanlığıMemurken çalışmak

Sözlük

ipek yüklü kervan 1 karnı zil çalmak 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 kel ali'nin bağı 1 arakçın 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1

Son Haberler

RTÜK Başkanı'ndan yayıncılara uyarıMeteoroloji'den uyarı: Sıcaklıklar 5 derece birden düşüyorEkonomide yol haritası netleşiyorYeni eğitim öğretim yılı bugün başlıyorEGM'den dezenformasyon operasyonu! 14 kişi hakkında işlem başlatıldı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!