Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 08:59
Görevde Yükselme Sınavı (YİM)

Merhabalar Görevde Yükselme Sınavında Yazı İşleri Müdürlüğü için "En az yedi yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az on yıl hizmeti bulunmak." maddesine göre örnek 7 Yıl Zabıt Katibi 3 yıl tekniker ünvanında çalışan bir kişi YİM sınavına başvurabilir mi ? Bu konu ile ilgili bilgisi olan var mıdır ?


umuttisigi
Aday Memur
08 Eylül 2025 09:32
evet en az 7 yıl katip geri kalan 3 yıl farklı unvanda olabilir
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikSavcılık yazı işleri müdürü göreviAdliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunu2024 Yılı Cte Kar PayıAdalet Bakanligi ünvan degisikliği sınavına CTE personeli başvuru yapabilir mi ?Görevde Yükselme Sınavı (YİM)Uyaplı bilgisayarda canlı tvÜnvan değişikliği sınavı pedagogSosyal hizmet ünvan değişikliği kaynakZabit Katibi Görevlendirme !

Sözlük

kel ali'nin bağı 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 karnı zil çalmak 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 1 ipek yüklü kervan 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1

Son Haberler

Kabine Terörsüz Türkiye gündemiyle toplanıyorOrtaöğretime Yerleşmeyen Öğrenciler İçin Yeni Yerleştirme SüreciTarımda verimlilik ve katma değer odaklı dönüşüm OVP'deGürsel Tekin: Orası baba ocağı, baba ocağının kapısı kapalı olmazTMSF, Maydonoz Döner'i satıyor

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!