Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 10:37
Teknik personel rapor kesintisi

arkadaşlar merhaba karayollarında mühendisim bir yıl içinde 10 günden fazla hastalık raporu aldığım taktirde maaşımdan kesinti mi oluyor bilgisi olan var mı ?


E.Kayı Han
Editor
08 Eylül 2025 13:15

Evet yan ödemelerden kesinti yapılır.


guard12345
Memur
08 Eylül 2025 13:43
ne kadar bir kesinti bilginiz var mı çok cuzi bir rakam mı arazi tazminatı vs için
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTeknik personel rapor kesintisiTarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 2024Tarım Bakanlığı PromosyonKültür ve turizm bakanlığıMemurken çalışmak

Sözlük

karnı zil çalmak 1 gıll u gış 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 cumhuriyet halk partisi 4 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 Bosna Güneş Pramidi 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1

Son Haberler

Bir idari işlemin kendiliğinden öğrenilmesi halinde dava açma süresi ne zaman başlar?MEB, Özel Okulları Tekrar UyardıTOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: OVP hedeflerini yakından takip edeceğizDenizi seyrederken kayalıklardan düştü! Yaşamını yitirdiGürsel Tekin'e saldırı girişimi... Tekin: Biz kayyum değiliz

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!