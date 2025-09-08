Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
4 üniversite, 3 Yüksek Lisans, 3 Dil Maaş 80 Bin, İlköğretim terk 0 Dil Maaş 90 Bin :)

Taş ocakları, karayolları, madende çalışan ve bunun gibi birçok ağır şartlarda çalışanlar çok daha fazla maaş almalılar onlara sözüm yok ama zimmet defterine ad soyad yazamayı bilmiyor hiç bir sorumluluğu yok bir ay önce işe başlamış birisi 80-90 bin maaşlardan bahsediyorlar memurların sendikalara bunu bildirmeleri lazım eğitim ve öğretimin kpss lere gece gündüz çalışmaların bir manası kalmadı boşuna emek

