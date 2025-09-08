Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
08 Eylül 2025 12:22
DHMİ Makina tekniker

İYİ GÜNLER HERKESE. BEN 2024 KPSS PUANIM İLE 2025/2 TERCİHLERDE İŞ MAKİNASI OPERATÖR OLARAK ATANMA İHTİMALİM VAR EĞER YERLEŞİRSEM,2026 KPSS İLE MAKİNA TEKNİKERİ OLARAK ATANSAM 3 YIL ÇALİŞMA KOŞULUNA TAKILIYORMUYUM...CEVAPLARINIZ İÇİN ŞİMDİDEN TEŞEKKÜR EDERİM


Mühendis Traderr
Aday Memur
08 Eylül 2025 13:10
Bu durumda 3 yıl kuralı sorun olmaz. Farklı unvanla olduğu için kit te kazansan gidebilirsin.
