ALVES - Alves Kablo Hisse Senedi

Elektrik ve elektronikte kullanılan her türlü kablolar; optik, elyaf, fiber kabloları; xlp kablolar; telefon ve televizyon kabloları; zayıf akım kabloları; iç veya dış tesisatta kullanılan yer altında iletken alpek kablolar olmak üzere bir bükümden yüz büküme kadar kabloların üretimi, satımı, ithalatı ve ihracatını yapmaktadır. Şirket'in ana faaliyet konusu, elektrik sektöründe kullanılan tesisat ve enerji kablolarının üretimi ve mamul madde olarak satımıdır.

