08 Eylül 2025 12:58
HLGYO - Halk GYO Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Gayrimenkul yatirim ortakligi

ecoekonomist
Memur
08 Eylül 2025 13:00

HLGYO ? Şirket sermayesinin 3,7 milyar TL?den %4,35 oranında bedelsiz olarak 160 milyon TL artışla 3,8 milyar TL?ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

