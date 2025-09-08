KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


08 Eylül 2025 13:45
Yurt yönetim memurluğu hk.

arkadaşlar 88 puanla başvuru yaptım bugün. ama aklımada yatmıyor tam olarak, nöbet işi çok fazlaymış haftasonu da çalışma oluyor , Bayram seyran çalışabiliyormuşsun , benim 3 çocuğum da var, haftasonu beraber olamayacak mıyız , hadi şimdi hevesle girdim çalıştım diyelim 50 yaşına gelince bu nöbetlere bünyem dayanacak mı mesela ? başvurumu iptal mi etsem, ben normal memurlar gibi calısmak istiyorum ama 35 yaş üstü ilk kez başvuru yapabildim de kafam çok karışık ne yapmalıyım

