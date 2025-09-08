Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
08 Eylül 2025 14:29
İllerarası tayin mehil müddeti

Merhaba illerarası tayinde ayrılışımı 2 eylülde yaptım.son başlama günüm 17 eylül mü? Bunu atandığım hastaneye mi sormalıyım?


meftunk55
Aday Memur
08 Eylül 2025 14:57
Atandığınız iş sağlık müdürlüğünü arayınız.
