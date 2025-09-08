Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


08 Eylül 2025 14:47
TNZTP - Tapdi Oksijen Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Tınaztepe Sağlık Grubu, bünyesinde Buca Tıp Merkezi, Özel Tınaztepe Hastanesi ve Özel Tınaztepe Galen Hastanesi olmak üzere 3 merkez bulundurmakta.

----------------------------------------------------------------------------

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan ve hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan içerik, yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.


ecoekonomist
Memur
08 Eylül 2025 14:47

TNZTP - Şirket sermayesinin 218,5 milyon TL?den %83,07 oranında bedelsiz olarak 181,5 milyon TL artışla 400 milyon TL?ye yükseltilmesi kapsamında yapılan başvuru SPK tarafından onaylandı.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

HLGYO - Halk GYO Hisse Senedi Haber ve YorumlarıSARKY - Sarkuysan Hisse Senedi Haber ve YorumlarıSAFKR - Safkar Ege Soğutmacılık Hisse Senedi Haber ve YorumlarıTNZTP - Tapdi Oksijen Hisse Senedi Haber ve YorumlarıVAKFN - Vakıf Fin. Kir. Hisse SenediYBTAS - Yibitaş İnş. Malzemeleri Hisse Senedi Haber ve Yorumları

Sözlük

kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 karnı zil çalmak 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 Bosna Güneş Pramidi 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 cumhuriyet halk partisi 4 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 gıll u gış 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2

Son Haberler

Candan kardeşlerin yargılandığı dolandırıcılık davasında 4 tahliyeEski TBMM Başkanı Cahit Karakaş vefat ettiTutuklanan emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktıBakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklıCumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle fidan dikti

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!