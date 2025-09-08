Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 15:07
Bilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?

Ben bu bilirkişi işinden bıktım usandım arkadaşlar. Neyden bıkıp usandığımı da yazmayacağım asliye hukuk/asliye ticaret mahkemeleri ne demek istediğimi anlamıştır... Başka da bir şey demek istemiyorum. Bu konuda da bakanlığımızdan da bir çözüm bekliyorum, artık yeter. Yakında elimizde çiçek çikolata ile, bilirkişiye dosyayı kabule arz etmeye gideceğiz. Bu sistemin acilen çözülmesi gerekiyor, gerçekten dosyalar sürüncemede kalıyor, nazından niyazından hiç bir iş bitmiyor, bugün geleceğim, yarın geleceğim diye diye her yer dosya ve karmaşa, bir türlü iş bitmiyor. Bıktım artık bilirkişi aramaktan ya. Hep aynı bilirkişiye vermek zorunda mıyım kardeşim, gayrimenkul değerleme uzmanı 40 tane adam var, illa bir kişiyi bellemiş her dosyayı ona verecekmişiz raporunu çok beğeniyormuş, bilirkişiye secde etmediğimiz kaldı "abi ne olur geciken dosyalara bir ek süre atıversen ve abim, acil biraz hakimimizin terfisi var da", bu nedir kardeşim. Oturduğun yerden "şu bilirkişiye verin" demek ne kadar kolay. Ben sistemde gördüğüm bilirkişiye sallarım dosyayı atarım yerine, onun dışında;

"aloooo abi dosya görevlendireceğiz de müsait misin, haaa tamam 2 gün sonra mı müsaitsin, tamam abi bekletiyorum yanımda dosyayı"

2 gün sonra

"alooo abi 2 gün demiştin de 3 gün geçti, bakabildin mi,hmmmm başkasına mı verelim abi tamam abi".

BIKTIM ARTIK BIKTIM. DOSYANIN İŞİ BİTMİYOR. Artık re'sen bilirkişi seçilmesin, gdu bilirkişi mi lazım sistem atasın, fen bilirkişisi mi kardeşim sistem atasın, sigorta eksperi mi sistem atasın ben bilirkişiyi arayıp "abi görevlendirme yaptık" demek zorunda değilim, bilirkişinin gönlünü almak zorunda değilim, yeter artık bu sisteme ses çıkarmadıkça yakında iyice b..u çıkacak bu işin.


düsünmeklazim
Aday Memur
08 Eylül 2025 15:12
ocas sistemi gibi olmalı

Alhasoglu
Aday Memur
08 Eylül 2025 15:14

Uyaptan herhangi bir bilirkişi seçip 2 hafta önceden görevlendirme yapıp e-tebligat ile günü bildiren mahkemeler varmış. Biz yine insaflı davranıyoruz arayıp sorarak. Kimseyi aramak istemiyorum gerçekten ben de durumunuzu çok iyi anlıyorum...

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda BirlikEylülde maaş promosyonundan beklentiniz nedirSavcılık yazı işleri müdürü göreviAdliye çalışanı kamu işçileri ile memur kadrosu arasındaki maaş sorunu2024 Yılı Cte Kar PayıGörevde Yükselme Sınavı (YİM)Bilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?Adalet Bakanligi ünvan degisikliği sınavına CTE personeli başvuru yapabilir mi ?Uyaplı bilgisayarda canlı tvÜnvan değişikliği sınavı pedagog

Sözlük

gıll u gış 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 karnı zil çalmak 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 cumhuriyet halk partisi 4 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 Bosna Güneş Pramidi 1

Son Haberler

Candan kardeşlerin yargılandığı dolandırıcılık davasında 4 tahliyeEski TBMM Başkanı Cahit Karakaş vefat ettiTutuklanan emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktıBakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklıCumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle fidan dikti

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!