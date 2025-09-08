Bilirkişilerle uğraşmaktan bıktım usandım, yok mu bunun bir çözümü?

Ben bu bilirkişi işinden bıktım usandım arkadaşlar. Neyden bıkıp usandığımı da yazmayacağım asliye hukuk/asliye ticaret mahkemeleri ne demek istediğimi anlamıştır... Başka da bir şey demek istemiyorum. Bu konuda da bakanlığımızdan da bir çözüm bekliyorum, artık yeter. Yakında elimizde çiçek çikolata ile, bilirkişiye dosyayı kabule arz etmeye gideceğiz. Bu sistemin acilen çözülmesi gerekiyor, gerçekten dosyalar sürüncemede kalıyor, nazından niyazından hiç bir iş bitmiyor, bugün geleceğim, yarın geleceğim diye diye her yer dosya ve karmaşa, bir türlü iş bitmiyor. Bıktım artık bilirkişi aramaktan ya. Hep aynı bilirkişiye vermek zorunda mıyım kardeşim, gayrimenkul değerleme uzmanı 40 tane adam var, illa bir kişiyi bellemiş her dosyayı ona verecekmişiz raporunu çok beğeniyormuş, bilirkişiye secde etmediğimiz kaldı "abi ne olur geciken dosyalara bir ek süre atıversen ve abim, acil biraz hakimimizin terfisi var da", bu nedir kardeşim. Oturduğun yerden "şu bilirkişiye verin" demek ne kadar kolay. Ben sistemde gördüğüm bilirkişiye sallarım dosyayı atarım yerine, onun dışında;

"aloooo abi dosya görevlendireceğiz de müsait misin, haaa tamam 2 gün sonra mı müsaitsin, tamam abi bekletiyorum yanımda dosyayı"

2 gün sonra

"alooo abi 2 gün demiştin de 3 gün geçti, bakabildin mi,hmmmm başkasına mı verelim abi tamam abi".

BIKTIM ARTIK BIKTIM. DOSYANIN İŞİ BİTMİYOR. Artık re'sen bilirkişi seçilmesin, gdu bilirkişi mi lazım sistem atasın, fen bilirkişisi mi kardeşim sistem atasın, sigorta eksperi mi sistem atasın ben bilirkişiyi arayıp "abi görevlendirme yaptık" demek zorunda değilim, bilirkişinin gönlünü almak zorunda değilim, yeter artık bu sisteme ses çıkarmadıkça yakında iyice b..u çıkacak bu işin.