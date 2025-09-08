Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 15:47
Garnizon atama iş güçlüğü yan ödemesi
Birden fazla atanılan garnizonda ayrı bir yan ödeme yapılacak bunun detayı nedir bilen var mı

Çok Yazılan Konular

Lojmandan Cıkmayan Personele Ne YapılabilirTSK personeli yüksek lisans hk.DZKK Sınıf değişikliğiAdaylık Sırasında Olumsuz Sağlık Raporuna Mahkeme Yoluyla İtiraz ve Süreç HK.Maaşsız emeklilik hk

Sözlük

kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 karnı zil çalmak 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 Bosna Güneş Pramidi 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 cumhuriyet halk partisi 4 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 gıll u gış 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2

Son Haberler

Candan kardeşlerin yargılandığı dolandırıcılık davasında 4 tahliyeEski TBMM Başkanı Cahit Karakaş vefat ettiTutuklanan emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktıBakan Şimşek: Türkiye ekonomisi şoklara dayanıklıCumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencilerle fidan dikti

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!