08 Eylül 2025 15:51
Haram zehir zıkkım olsun.

Memur olmak için çok uğraştım, öyle sağdan soldan adam ayarlayarak değil hakkımla çabamla azmimle kendi başıma memur olmaya çalıştım. Memur olduk dedik sevindik ama yıllardır memur olduğum güne lanet okuyorum. Adalet bakanlığı çatısı altında adaletsiz yönetilmekten bıktık usandık. Güya adımız ADALET ama bakanlıkta kurumlarda görmediğimiz adaletsizliği görmekten, haketmediğimiz muamelelerden inanın ki bıktık. Yıllardır kanayan yaralara merhem olunmamasından bıktık. En düşük maaşı alan kamu görevlisi olmaktan bıktık. Bakanımızın bizi desteklememesinden, yük üstüne yük bindirmesinden bıktık. Belki az buçuk işimize yarayacak olan promosyon meselesinde de konuşulan rakamlar ve yine memurların düşünülmemesinden bıktık. 90-95 bin gibi bir rakamın konuşulması bile memuriyetimize hakarettir. Kimlere peşkeş çekildi de bu rakamlar konuşuluyor herkes merak halinde. Hakkı olmadan Kimlerin parmağı varsa haksız kazançlar sağlanıyorsa çoluğundan çocuğundan çıkması dileğiyle, Tüm memur ve memur emekçilerinin hakkı haram zehir zıkkım olsun....

