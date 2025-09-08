KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 15:58
Jandarma subaylık

Herkese merhaba, bu sene sueme başvurmak istiyorum. jandarma subaylık çok zor mudur ? psikolojik açıdan çok yıpratır mı ? kime sorsam herkes doğuya, suriyeye savaş vs gidersin sürekli diyor. herkes sürekli doğuya, suriyeye gidiyorsa batıda, kırsal alanda kim görev yapıyor ? jandarma subayların çalışma saatleri, izinleri vs nasıldır. izin yok 7/24 çalışılıyor deniyor ancak bu doğru mudur ? net bilgi verebilecek herkese şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla.

