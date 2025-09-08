KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan


08 Eylül 2025 17:30
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM GRUBU
BÖLÜM GRUBU VARMI ACABA

Çok Yazılan Konular

2026 KPSSYurt yönetim memuru ilanıMuvafakat hakkında33 Yaştan sonra KPSSDSİ hakkında her şeyKPSS B mi, fabrikaya devam mı ? KararsızlıkJeofizik Mühendisleri 2024 KPSSKPSS DershaneGençlik ve spor bakanlığı yurt yönetim memurluğu ilanı hayırlı olsunZiraat mühendisleri platformu (ana konu)

Sözlük

cumhuriyet halk partisi 4 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 Bosna Güneş Pramidi 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 gıll u gış 1 karnı zil çalmak 1

Son Haberler

Yediği yemek boğazına takılan adam hayatını kaybettiProvokatif ve dezenformasyon içerikli paylaşım yapan 10 şüpheli gözaltında16 yaşındaki çocuk, babasını öldürüp annesini yaraladıDolar 41,26 TL'ye yükseldiİzmir'de iş yerine silahlı soygun: 4 tutuklama

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!