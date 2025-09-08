Yusuf Kaplan hocaya teşekkürler

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : cihan27E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırYeni işçi maaşı en düşük 75 binÇok Yakında Daha iyi Olacağız..Benim sözleşmeli personel olarak kadrolu işçilerden farkım ne?Memurlara acımayınMaaş robotu hesaplamaKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiİcraGörevde Yükselme Sınavı İdari Şef Yerleştirme Sonuçları Atandım Ne Zaman Göreve BaşlarımYardımcı hizmetler ne oldu?
Sözlük
kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 gıll u gış 1 karnı zil çalmak 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 Bosna Güneş Pramidi 1 cumhuriyet halk partisi 4 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1
Son Haberler
15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor iddiasıErdoğan: Çelik Kubbe 86 milyona hizmet edecekAK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'nda: Gazze halkı yalnız değildirGörev başındayken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi öldüİzmir'deki polis merkezi saldırısıyla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı
Editörün Seçimi
Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!