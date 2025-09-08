Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 19:21
idare mahkemelerin irtibat iltisak konusunda lehe ictihatlari
idare mahkemelerinin savunmada yer edinebilmesi icin lehe ictihat kararlarini nasil bulabilirim

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlarMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarYDK sevk edilenlerde soruşturma dosyası hk.1.Derece Güvenlik SoruşturmasıYd red Dosyası AYM de olanlar buraya

Sözlük

gıll u gış 1 karnı zil çalmak 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 4 cumhuriyet halk partisi 4 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 Bosna Güneş Pramidi 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 2

Son Haberler

15 Temmuz Şehitler ve FSM köprülerinin işletmesi özelleştiriliyor iddiasıErdoğan: Çelik Kubbe 86 milyona hizmet edecekAK Parti heyeti Refah Sınır Kapısı'nda: Gazze halkı yalnız değildirGörev başındayken otomobilin çarptığı güvenlik görevlisi öldüİzmir'deki polis merkezi saldırısıyla bağlantılı 1 şüpheli yakalandı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!