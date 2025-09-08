Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


08 Eylül 2025 20:39
Açıktan Atama Kadroları

Merhabalar daha önceden memurdum. Asaletim tasdik oldu ve 1 sene sonra istifa etmek zorunda kaldım. Şimdi 657 DMK nin md92 ye göre açıktan atama talep ediyorum. Ancak bunun için belediyelerde veya kamu kurumlarında boş kadro bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Doğrudan belediyelere dilekçe yazsam olur mu? Bakanlıklarda boş kadroyu nasıl bulabilirim? Bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

Malmüdürlerinin Türkiye Geneli Son DurumuTarım bakanlığı,yeni döner sermaye dağıtımıTeknik personel rapor kesintisiTarım ve Orman Bakanlığı Orman Mühendisi Sözleşmeli Personel 2024Karayolları giyim yardımıTarım Bakanlığı PromosyonKültür ve turizm bakanlığıMemurken çalışmak

Sözlük

fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 Bosna Güneş Pramidi 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 cumhuriyet halk partisi 5 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 gıll u gış 1 karnı zil çalmak 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1

Son Haberler

Sakarya'da tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldüBakanlıktan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin paylaşımİzmir'de 2 polisin şehit olduğu soruşturmada gözaltı sayısı 9 olduİzmir'de su kesintileri 2 günde 1'e düşürüldüFransa'da 1958'den bu yana bir ilk gerçekleşti

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!