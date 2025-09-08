Gündem \ Spor
Editörler : supporters.alex 10


08 Eylül 2025 22:40
2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 5. hafta

Maç Başlangıcı 13 Eylül 2025 Saat: 16:00

Karagümrük-Kasımpaşa

Konya-Alanya

Kayseri-Göztepe

Gaziantep-Kocaeli

Rize-Gençlerbirliği

*******************************

Eyüp-Galatasaray

Beşiktaş-Başakşehir

Fenerbahçe-Trabzon

Samsun-Antalya

******************************

Bolu-Manisa

İstanbul-Ümraniye

Çorum-Van

Bandırma-Keçiörengücü

Maç Skoru: Eyüp-Galatasaray

Çok Yazılan Konular

2025 2026 sezonu super lig tahmin yarismasi 4. hafta

Sözlük

mandalina 1 Bosna Güneş Pramidi 1 karnı zil çalmak 1 Senden Önce Ben 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 gıll u gış 1 cumhuriyet halk partisi 5 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1

Son Haberler

Kardeş dayanışması başarı getirdi: Aynı üniversite, aynı bölümErdoğan imzaladı: 'Dijital Dünyada Çocuk Hakları Sözleşmesi' yürürlüğe girdiNişanından 2 gün sonra kalp krizi geçiren genç DJ hayatını kaybettiOkul yolunda feci kaza: Anne ve oğlu işçi servisinin altında kaldıTHY'den rekor doluluk: 8 ayda 60,7 milyon yolcu

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!