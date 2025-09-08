Belediye?den Belediye?ye Naklen Geçişte Maaş Ödemesi

arkadaşlar spesifik bir soru biliyorum ama umarım yanıt bulabilirim, nakil geçişlerinde belediyeler arasında bir maaş ödemesi var mı? eski kurumumdan yeni geçtiğim kuruma (ilk ay çift maaş ödemesi olduğu için) bir maaşımı geri ödemem istendi, bu süreç nasıl işliyor umarım anlatabilmişimdir.

