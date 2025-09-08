Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker


08 Eylül 2025 23:35
Belediye?den Belediye?ye Naklen Geçişte Maaş Ödemesi
arkadaşlar spesifik bir soru biliyorum ama umarım yanıt bulabilirim, nakil geçişlerinde belediyeler arasında bir maaş ödemesi var mı? eski kurumumdan yeni geçtiğim kuruma (ilk ay çift maaş ödemesi olduğu için) bir maaşımı geri ödemem istendi, bu süreç nasıl işliyor umarım anlatabilmişimdir.

Çok Yazılan Konular

iBB maaş2025 Naklen Atama Kontejanları

Sözlük

Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 hala olmak 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 cumhuriyet halk partisi 5 Senden Önce Ben 1 metres 1 gıll u gış 1 Bosna Güneş Pramidi 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 karnı zil çalmak 1

Son Haberler

9 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıBağımsız spor federasyonları kamu kurumu mudur? Çalışanları kamu görevlisi midir?Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturmasıPolis memuru 6 yaşındaki çocuğa müdahale iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!