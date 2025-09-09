Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?

Merhaba değerli meslektaşlarım,

​Yakın zamanda Tip 1 Diyabet teşhisi aldım. Bu ömür boyu sürecek ve sürekli takip gerektiren hastalık sürecinde eşimin desteğine ihtiyacım var.

İstanbulda farklı ilcelerdeyiz . 1 sene sonra tayin hakkı doğuyor bana ama şuan zor süreçten geciyorum . ​Eşimin ikamet ettiği ilçesine sağlık mazeretine bağlı olarak tayin talebinde bulunacağım. Bu talebimi nasıl karsilarlar

​Daha önce benzer bir süreçten geçen veya konu hakkında bilgisi olan hocalarımın sağlık kurulu raporu ve başvuru süreciyle ilgili tecrübelerini paylaşmasını rica ediyorum.

​Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.