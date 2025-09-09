Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Tip 1 diyabetli öğretmenler için sağlık mazereti sayılır mı?

Merhaba değerli meslektaşlarım,

​Yakın zamanda Tip 1 Diyabet teşhisi aldım. Bu ömür boyu sürecek ve sürekli takip gerektiren hastalık sürecinde eşimin desteğine ihtiyacım var.

İstanbulda farklı ilcelerdeyiz . 1 sene sonra tayin hakkı doğuyor bana ama şuan zor süreçten geciyorum . ​Eşimin ikamet ettiği ilçesine sağlık mazeretine bağlı olarak tayin talebinde bulunacağım. Bu talebimi nasıl karsilarlar

​Daha önce benzer bir süreçten geçen veya konu hakkında bilgisi olan hocalarımın sağlık kurulu raporu ve başvuru süreciyle ilgili tecrübelerini paylaşmasını rica ediyorum.

​Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.


09 Eylül 2025 06:02

"Destek" yeterli bir mazeret değil. Kaldı ki tip 1 diyabetli kişiler düzgün bir diyetle günlük yaşamlarında hiç zorluk çekmiyor. O yüzden sizin iş olmaz.


09 Eylül 2025 10:05
09 Eylül 2025 10:13

Öncelikle geçmiş olsun. Durumu ilçe Müdürünüzle görüşüp geçici olarak görevlendirme ile eşinizin bulunduğu ilçeye gidebilirsiniz. Tabi burada önemli olan mazeretinizi ilçe müdürünün geçerli görüp görmeyeceği.


09 Eylül 2025 10:16

Sağlık mazereti tayini için "sağlık kurulu" raporu gerekiyor ve raporda da "burada çalışamaz, felance yere gitmesi gerek, tek başına yaşayamaz" gibi ibarelerden en az birinin olması gerekiyor. "Sağlık kurulu" dediğim üç hekim raporunu da kapsıyor. Bu şekilde bir rapor alabilir misiniz bilmiyorum. Rapor alabilirseniz dilekçenizi okulunuza verip başvurabilirsiniz. Rapor alamıyosanız da önceki mesajda yazdığım gibi görevlendirme talebinde bulunabilirsiniz.


09 Eylül 2025 10:18

Ben de sizinle benzer görüşte olsam da bu şekilde cevap vermenizi doğru bulmuyorum. Hastalığın ve sağlık durumunun detaylarına vakıf değiliz, karar mercii de değiliz. Arkadaşımız bir soru sormuş, cevap vermeye çalışsak daha doğru olur. Gerisi hocamız ve karar mercileri arasında.

spock, 8 saat önce

09 Eylül 2025 10:46

Katılıyorum. Daha uygun bir dil kullanılabilirdi.

Hocamıza geçmiş olsun diyorum.

Ancak şöyle de bir gerçek var ki bu mazereti duyan amirler maalesef "şeker hastası olmayan yok, ben de hastayım" diyecektir.

09 Eylül 2025 10:49

O amirinin bakış açısı artı üstadım. Sağlık konusunda bu kadar vurdumduymaz olmamız araştırılması gereken bir konu bence.

09 Eylül 2025 13:10
Bu dediğinizi Ankara'da ben yapmaya çalıştım yapamadım. Bulunduğum ilçedeki devlet hastanesinde Endokrinoloji bölümü yok. Fakat hiçbir doktor burada çalışamaz falanca yere gitmesi gerek ibareli raporu vermeye yanaşmadı. O yüzden geçmiş olsun zor hastalık. Kendinize dikkat edin.
