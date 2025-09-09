Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Eylül 2025 00:37
Tip 1 diyabetli öğretmenler

Merhaba değerli meslektaşlarım,

&#8203;Yakın zamanda Tip 1 Diyabet teşhisi aldım. Bu ömür boyu sürecek ve sürekli takip gerektiren hastalık sürecinde eşimin desteğine ihtiyacım var.

İstanbulda farklı ilcelerdeyiz . 1 sene sonra tayin hakkı doğuyor bana ama şuan zor süreçten geciyorum . &#8203;Eşimin ikamet ettiği ilçesine sağlık mazeretine bağlı olarak tayin talebinde bulunacağım. Bu talebimi nasıl karsilarlar

&#8203;Daha önce benzer bir süreçten geçen veya konu hakkında bilgisi olan hocalarımın sağlık kurulu raporu ve başvuru süreciyle ilgili tecrübelerini paylaşmasını rica ediyorum.

&#8203;Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik kariyer basamakları.Müdür yardımcılığından nasıl istifa ederim?Eğitim öğretim ödeneği yatan illerDeğişen müfredat için İngilizce Materyal yok!Yöneticilerin Görev SüreleriEş durumunda yarıyılda eşimin olduğu il açılmazsa ne yapılır?Neden göstermeksizin ücretsiz izin alabilir miyim?Ünvan değişikliği ile tekniker olabilir miyim?Ders programı hazırlanmasında adaletsizlik yapılması.Eşim Bağkur'dan sigortasını kendi yatırıyor. Eş durumuna başvurabilir miyim?

Sözlük

hala olmak 1 metres 1 cumhuriyet halk partisi 5 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 sözlük ahalisinin kayıplara karışması 3 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 Senden Önce Ben 1 mandalina 1

Son Haberler

9 Eylül 2025'ten önemli gündem başlıklarıBağımsız spor federasyonları kamu kurumu mudur? Çalışanları kamu görevlisi midir?Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye sevk edildi24 sosyal medya kullanıcısına 'provokatif paylaşım' soruşturmasıPolis memuru 6 yaşındaki çocuğa müdahale iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!