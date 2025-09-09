Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Gerçek bir kahraman öğretmen
Gerçek Bir Kahraman Öğretmen 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yara alan Hatay/Kırıkhan Karadurmuşlu İlkokulu. O günden bu yana öğrencilerine dört elle sarılan, onlara kendi evladı gibi sahip çıkan bir öğretmen: Ayşegül Yılmaz Öztürk. Yeni eğitim-öğretim yılı olan 2025-2026'nın ilk gününde Ayşegül Öğretmen, maaşını hiç düşünmeden öğrencilerine harcadı. Defter, kitap, kalem, çanta. Bir öğrencinin ihtiyacı olan ne varsa tek tek aldı. Velilerin yüzünde gurur, öğrencilerin gözlerinde umut oldu. Kendi evlatlarını değil, geleceğin bütün evlatlarını düşündü. Bu fedakarlık, bu yürek. Sadece öğrencilerine değil, hepimize ders oldu. Böyle öğretmenler olduğu sürece geleceğimiz asla kararmayacak!

Suleymanbey
Memur
09 Eylül 2025 09:55
