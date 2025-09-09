Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
09 Eylül 2025 09:54
Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.

Gerçek Bir Kahraman Öğretmen 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremde ağır yara alan Hatay/Kırıkhan Karadurmuşlu İlkokulu. O günden bu yana öğrencilerine dört elle sarılan, onlara kendi evladı gibi sahip çıkan bir öğretmen: Ayşegül Yılmaz Öztürk. Yeni eğitim-öğretim yılı olan 2025-2026'nın ilk gününde Ayşegül Öğretmen, maaşını hiç düşünmeden öğrencilerine harcadı. Defter, kitap, kalem, çanta. Bir öğrencinin ihtiyacı olan ne varsa tek tek aldı. Velilerin yüzünde gurur, öğrencilerin gözlerinde umut oldu. Kendi evlatlarını değil, geleceğin bütün evlatlarını düşündü. Bu fedakarlık, bu yürek. Sadece öğrencilerine değil, hepimize ders oldu. Böyle öğretmenler olduğu sürece geleceğimiz asla kararmayacak!


Suleymanbey
Memur
09 Eylül 2025 09:55
https://hizliresim.com/gg5re1t

786786
Memur
09 Eylül 2025 12:04

maaşAllah çok güzel Allah dünyada da ahirette de güzellikler versin bu hocamıza


berkaydal
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 15:25

Öğretmenlikle alakası pek yok.

Karadeniz'de toprak kaymış. Adamın evi toprakla beraber kaymış ama sapasağlam duruyor. Tek ev. Ben diyor haram parayla yapmadım ondan yıkılmadı. Ulan köyde bir tek senin toprağın kaymış ama. Tek senin evin kullanılamaz halde.

Bu da benzer bir polyannacılık türü bakış açısı. Böyle öğretmenler olduğu sürece geleceğimiz kararmayacakmış. Asıl Öğretmenler böyle şeyler yapmaya gerek duymadığında geleceğin kararmaz.

Okul temizleyen, sınıf boyayan, bahçe düzenleyen, çatı onaran öğretmen doldu 2 haftadır sosyal medya. Bunlar övünülecek şeyler değil. Bunlar öğretmenin yapacağı şeyler hiç değil. Ama hiiiiç kime anlatıyorum.


Suleymanbey
Memur
09 Eylül 2025 15:28
liste yapıp eline verip bunları al diyen öğretmenden değil en azından
berkaydal, Dün

berkaydal
Daire Başkanı
09 Eylül 2025 15:44

Hah, işte ilk başta açtığın konuda yaptığın güzellemeyi olumsuz görmeye başladığında öğretmenler eline liste vermeyi bırakırlar. Anladın mı sanmıyorum ama.

Suleymanbey, Dün
Memleketinogretmeni
Genel Müdür
09 Eylül 2025 17:14

Anlamamış ekşi vermişler hocam.Çok haklısınız.Bu iyiliklere ihtiyaç bırakmayacak devlet olması gerek.

muhalif çocuk
Memur
09 Eylül 2025 17:31
İşçi kadrosunda 80-100 bin TL maaşlı temizlikçilerin okula veya kurumuna bir kalıp sabun, bir rulo tuvalet kağıdı aldığını gördünüz mü?

kimuni
Genel Müdür
09 Eylül 2025 18:46

aynen. zaten 52 bin maaş. onu da kaç parçaya bölceksin benim evim bölgedeki en küçük ev ama oda 9 bin kira ve bu ay zamlanacak.

hocam en anlamlı gördüğüm yorum buydu bu başlık altındaki.

atahoca
Müsteşar Yardımcısı
09 Eylül 2025 21:23

Öğretmenimizi tebrik ederim. Öğrencilerine hediye alan birçok öğretmen var. Fakat ders oldu, cümlenize katılmıyorum. Bunlar kişilerin şahsi işleri. Bu arada bir baba iki çocuğuna zor yeterken bir öğretmenin -ders için zaruri- liste vermesinin kınanmasına katılamayacağım.

Arkadaşların dediği gibi esas ihtiyaç gelir dağılımının adaletli şekilde yapıldığı ve ihtiyaç sahiplerini koruyan sosyal bir devlet.

Mesleğimiz itibarıyla çocukları kazanmak için bazı şeyler yapmaya çalışıyoruz. Maddi imkanlar bunu elbette etkileyecektir.


memoserif
Şef
09 Eylül 2025 22:09

Hep Finlandiya eğitim modeli örnek verilir.Finlandiya'daki bir öğretmen bu fedakarlıkları yapmaz bu benim görevim değildir der.


Abıhayat2
Memur
10 Eylül 2025 00:25
herkes kendi işini yapsın, herkes kendi işini en doğru şekilde yapsın.
