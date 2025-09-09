Öğrencilerin kırtasiye ihtiyacını karşılayan öğretmen.

Öğretmenlikle alakası pek yok.

Karadeniz'de toprak kaymış. Adamın evi toprakla beraber kaymış ama sapasağlam duruyor. Tek ev. Ben diyor haram parayla yapmadım ondan yıkılmadı. Ulan köyde bir tek senin toprağın kaymış ama. Tek senin evin kullanılamaz halde.

Bu da benzer bir polyannacılık türü bakış açısı. Böyle öğretmenler olduğu sürece geleceğimiz kararmayacakmış. Asıl Öğretmenler böyle şeyler yapmaya gerek duymadığında geleceğin kararmaz.

Okul temizleyen, sınıf boyayan, bahçe düzenleyen, çatı onaran öğretmen doldu 2 haftadır sosyal medya. Bunlar övünülecek şeyler değil. Bunlar öğretmenin yapacağı şeyler hiç değil. Ama hiiiiç kime anlatıyorum.