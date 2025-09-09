Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : gül-feşan


09 Eylül 2025 10:04
Açıktan atanma DMK 92. madde hk.

Merhabalar daha önceden memurdum. Asaletim tasdik oldu ve 1 sene sonra istifa etmek zorunda kaldım. Şimdi 657 DMK nin md92 ye göre açıktan atama talep ediyorum. Ancak bunun için belediyelerde veya kamu kurumlarında boş kadro bulmam lazım. Nasıl bulabilirim? Doğrudan belediyelere dilekçe yazsam olur mu? Bakanlıklarda boş kadroyu nasıl bulabilirim? Bilen var mı?

