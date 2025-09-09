Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
TES çıkıyor ...

"2026-2028 yıllarına ilişkin Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'de yayımlandı. Hazırlanan düzenlemede Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin (TES) 2026 yılının ikinci çeyreğinde hayata geçirileceği belirtilirken, çalışanların maaşından her ay yüzde 3 oranında zorunlu kesintiye gidilecek..." bu haber kapsamı nedir ?Sendikaların bu olaydan haberi var mı?


haberi olsa ne olacak ki. daha sözleşme yapamıyor sendika bunu mu çözecek.


emeklilik yaşını yükselttiler eyvallah. ama maaşları da kuşa çevirdiler emekli maaşı 1 evin kirasını bile ödeyemeyecek duruma geldi. Daha bunlar iyi günler 10-15 sene sonra sosyal çöküş ve emeklilerde fakirlik derinleşip sosyal krize neden olacak. bunu önlemeye çalışıyorlar.

