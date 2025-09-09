Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
09 Eylül 2025 10:47
Engelli Memurun emekliliği

ben 2010 yılında MEB de engelli memur olarak başladım hizmet birleşmede yaptıım hizmet sürem 18 yıl oldu.2/2 yim. Vergi indrimde var.Engelli memurların emekliliği için neler yapılıyor? hangi belgeler isteniyor? aranızda engelli memur olarak emeklili olan var mı?

2025 Engelli öğretmen ataması

