Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Cüneyt Barışoglu


09 Eylül 2025 10:51
İdari Büro

Arkadaşlar idari büroculuk şöyle zor böyle zor diyorlar ya hani külliyen yalan :) çok rahat gece çalışmıyorsun uykun ve beslenmen düzene giriyor kendine ve ailene ayıracak vakit bulabiliyorsun gece çalışan personele maaş farkı verilmeli kesinlikle

Çok Yazılan Konular

Zam hayırlı olsunPolislik bitmiştir ..2025 banka promosyonuİcralık polislerMazeret ataması 2025Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerçevirmelerde oğlum/kızım polis diyince napıyorsunuzyaşı beklemeden emeklilik dilekçe örneğiÜniversiteyi hizmetten saydırmaOtomatik Bes İptali

Sözlük

mandalina 1 kadınların otuz yaşından sonra çökmesi 5 Senden Önce Ben 1 Organ nakli yardımıyla ölümsüz olmak 1 hala olmak 1 ingilizce dersinde türkçe konuşunca para ödenmesi 1 ipek yüklü kervan 2 gıll u gış 1 fenerbahçe ve galatasaray gerçekten küçük takımlar 1 karnı zil çalmak 1

Son Haberler

Emsal karar: Tasarruf finansman sözleşmeleri tüketici işlemi sayıldıYetişkinlerin yüzde 28'i sürekli çevrim içiBerra'yı kreşte ölüme götüren ihmaller zinciri!Beşiktaş, Gökhan Sazdağı ile anlaştı!YKS Milli Sporcuların üniversite tercih başvuruları başladı

Editörün Seçimi

Toplu Sözleşmeye Ek Protokol Memurlar İçin Yapılmalı ve TBMM'ye SunulmalıdırMaaş Konusunda Neden Herkes Sus PusToplu sözleşme ve sonuclariMadem çekilecektiniz neden katıldınız.İstifa etmeyen kaldı mı?Sus pus kabullenilecek mi bu zam?Derdini kimseye anlatamıyormuşBitmeyen sendika seviciliği!Kamu İşçilerine Memurdan Fazla Maaş Verilmesinin Asıl Sebebi ?Kamu işveren heyetinin hakem heyetine başvuru komedisi!