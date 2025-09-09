Vakıfbank kayyum

Yorumuna katılıyorum üç beş aşağı olsun başka banka olsun. Vakıfbank tekelinin kırılması lazım. 2007 yılından bu yana Vakıfbank ile çalışıyoruz. Yeter artık.

Biraz önce anlaşma olmadığı için maaşı başka bankaya yatırabilir miyim diye maliye ile konuştum tek tek olmaz dedi. KBS izin vermez dedi. Olsa idi bu ay anlaşma olmadığından başka bankaya yatıracaktım parayı.