Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


09 Eylül 2025 10:54
tepkinizi mezar taşına yazarsınız

sarı sendikalarından istifa etmeyen arkadaşlar yok ekonomi kötü yok az para verdiler zam vermediler biz sokağa çıktık falan demeyin.

sizin kısıtlı alanda filama bayrak sallamanız döviz kaldırmanız ancak istenilen şeyleri miş gibi göstermekten başka değil. sendika başkanınız hükümet mv i oldu hala konuşuyorsunuz.

hakkı ancak isteyen ama gerçekten isteyen alır.

şimdi togg reklamı izleyin savunma sanayisi hamlesi filan diyin söylecekleriniz sıralı olarak malum kanallarda var.

tepkinizi de ölünce mezar taşına yazarsınız

haksızlığa uğradık diye.

